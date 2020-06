Vacina contra febre aftosa é prorrogada para julho em Pernambuco

Nessa sexta-feira (26) a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) informou que a vacina contra a febre aftosa, que se encerraria no dia 30 de junho, foi prorrogada para o dia 31 de julho .

A determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atendeu as solicitações apresentadas pelos órgãos executores de sanidade animal do Nordeste, como uma das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Em Pernambuco, apenas 34% do rebanho já foi imunizado e declarado, mas muitos produtores já haviam comprado a vacina, apenas não fizeram a declaração. Até o momento já foram comercializadas 1,4 milhões de doses de vacina o suficiente para vacinar quase 80% do rebanho.

O prazo para declarar a vacinação continua o mesmo até dia 31 de agosto. A Adagro lembra que os produtores que não imunizarem o rebanho pagam multa, ficam impossibilitados de transitar com o rebanho e ainda ficam sem pode retirar os créditos bancários para produtor rural.

Do G1