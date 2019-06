Vacina contra influenza será distribuída para público geral

A partir da segunda-feira (3), a Secretaria Estadual de Saúde (SES), seguindo a sugestão do Ministério da Saúde (MS), recomenda que a vacinação contra influenza seja aberta para o público geral nas cidades que ainda possuem doses da vacina. Em Pernambuco, a meta mínima de 90% para a vacinação contra influenza foi atingida na última quarta-feira (29).

O Estado foi o primeiro do Nordeste e o terceiro do País a alcançar o objetivo da iniciativa. De 184 municípios pernambucanos, além de Fernando de Noronha, apenas 56 (30%) estão abaixo da meta mínima. No total, foram 2.432.086 vacinas aplicadas no Estado, um total de 91,96% da população pernambucana.

Dos 11 grupos prioritários para influenza (gestantes, trabalhadores de saúde, puérperas, indígenas, idosos, professores, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional, crianças entre 6 meses e 6 anos, policiais e Forças Armadas, privados de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas) policiais militares e Forças Armadas formam o grupo que menos recebeu vacina, com apenas 54,13% de vacinados.

Da Folha de PE