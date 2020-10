Vacinação contra a raiva animal é realizada de porta em porta para evitar aglomeração na pandemia

Por causa da pandemia, a vacina contra a raiva animal está sendo oferecida em casas, de porta em porta, em Pernambuco. Para evitar aglomeração de pessoas, em outubro, não foram montados postos fixos nem houve programação de um dia especial para imunização de cães e gatos.

Até o momento, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), mais de 590 mil doses da vacina foram enviadas para os municípios pernambucanos. A meta do estado é imunizar 700 mil bichos.

De acordo com a SES, as vacinas começaram a ser distribuídas de acordo com a ocorrência, ou não, de casos de raiva animal registrados nos últimos anos, em determinadas localidades.

A imunização vai ser dividida em três grupos. O primeiro contempla áreas rurais e locais onde ocorreram casos de raiva. O segundo grupo é para os locais considerados limítrofes com as cidades onde houve casos positivos.

O terceiro grupo de vacinação congrega as cidades que, nos últimos quatro anos, não tiveram ocorrência de raiva animal.

Nesses locais, os municípios deverão distribuir as vacinas em toda a área rural e nos bairros com maior ocorrência de agressões por cães, gatos e animais silvestres.

Aqueles que não forem contemplados com a vacinação feita de casa em casa devem procurar a Secretaria de Saúde do município onde mora para imunizar o animal.

Durante a vacinação porta em porta, os profissionais de saúde seguem um rígido protocolo para evitar o contágio por Covid-19, usando luvas, máscaras, e evitando o contato físico com os tutores dos animais.

O último caso da doença em humanos, transmitido por cão, em Pernambuco, ocorreu em 2006. Em 2017, houve um registro de contaminação por um gato, que deve ter entrado em contato com um morcego infectado.

De 2017 a 2020, foram registrados, em Pernambuco, 42 casos de raiva, sendo 86% das ocorrências em animais silvestres.

Em 2017, foram 13 casos, sendo 12 em animais e um em humano; em 2018, foram 12 casos (todos em animais); em 2019, foram 16 casos de raiva em animais. Em 2020, até setembro, foram registrados dois casos da doença em animais.