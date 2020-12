Vacinação contra covid-19 no Brasil pode iniciar em dezembro ou janeiro, confirma ministro

Em entrevista concedida à CNN Brasil, nessa quarta-feira (09), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que a vacinação contra a covid-19 no país poderá ser iniciada já neste mês de dezembro ou no próximo mês de janeiro, através do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech.

“Se a Pfizer conseguir autorização emergencial e nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer entre o final de dezembro e janeiro em quantidades pequenas, que são de uso emergencial. Pode acontecer com a Pfizer, com o Butantan ou com a AstraZeneca”, comentou Pazzuelo.

“Se chegar em janeiro o registro teremos doses da Pfizer e da AstraZeneca e o Butantan também se conseguir. É bem provável que entre janeiro e fevereiro estejamos vacinando a população brasileira”, acrescentou o ministro.

Distribuição

Ainda sobre vacinação contra covid-19 no Brasil, durante a entrevista à CNN, Eduardo Pazuello também afirmou que as doses das vacinas serão distribuídas por malhas rodoviária e aérea. Contratos estão em fase de finalização com companhias aéreas.