Vacinação contra sarampo é reforçada na cidade que registrou primeira morte deste ano em Pernambuco

Taquaritinga do Norte, cidade do Agreste que teve a primeira morte confirmada de sarampo em Pernambuco, este ano, vai receber 28,5 mil doses extras da vacina tríplice viral, que imuniza também contra a rubéola e caxumba. O anúncio foi feito pelo estado, na noite desta terça-feira (3), após reunião entre o governador Paulo Câmara (PSB) e o prefeito Ivanildo Mestre, conhecido como Lero (PR), no Recife.

A reunião ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, no Centro da capital. Segundo o governo, nesta terça, foram enviadas 10 mil doses da vacina à cidade, que tem população estimada de 28,7 mil pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A primeira morte por sarampo no estado foi confirmada na segunda-feira (2). A vítima é um bebê de sete meses.

Em Pernambuco, foram notificados 395 casos suspeitos de sarampo, sendo que 86 foram descartados, 296 estão em investigação e 13 foram confirmados. (Veja vídeo acima)

Dos casos com exame laboratorial positivo, três são de moradores do Recife; três de Caruaru, um de Frei Miguelinho, um de Santa Cruz do Capibaribe e cinco de Taquaritinga do Norte. (G1)