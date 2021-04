Vacinado contra a Covid-19 com duas doses, Stênio Garcia testa positivo para doença

O ator Stênio Garcia, de 88 anos, foi vacinado com duas doses da vacina contra a Covid-19 e, no entanto, ele testou positivo para o vírus. A esposa do artista, a atriz Marilene Saade mostrou, nesta terça-feira (13), vídeos do marido fazendo novamente os testes para detectar a doença.

Marilene aproveitou o vídeo para defender a vacina como a solução para acabar com o vírus e, consequentemente, com a pandemia.

“Hoje nesses tempos de Covid 19 que é um vírus traiçoeiro e com alto grau de letalidade (…) as vacinas são sim a solução, mas precisa de 80% da população mundial estar vacinada e o que podemos fazer agora é nos proteger com uso de máscara adequado, higiene das mãos e se distanciar de um a dois metros das pessoas”, escreveu.

A esposa do ator revelou ainda que ficou assustada ao receber o exame com resultado positivo para Covid-19: “Ontem (12) quando recebemos o resultado dos exames e lá dizia que ele estava positivo para a doença e sem a presença de anticorpos após duas doses da vacina realmente ficamos muito nervosos e com muito medo já que estamos acompanhando a tragédia que está acontecendo no nosso país e muitos jovens sendo intubados ou vindo a falecer”.

blogjcampos