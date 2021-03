Vacinas chegam ao Sertão

As vacinas destinadas a municípios do Sertão do Pajeú chegaram essa manhã em um voo da Azul Linhas Aéreas ao Aeroporto Santa Magalhães, Serra Talhada. A informação foi confirmada por Karla Milene, Gerente Regional de Saúde da XI região.

Pernambuco recebeu mais 110.800 doses nesta terça (09). A XI GERES vai receber 26.800 doses de vacina SINOVAC/BUTANTAN, sendo 11.900 para idosos 75 a 79 anos, 9.400 doses para idosos de 80 a 84 anos, 5.500 doses para trabalhadores de saúde.

Serra Talhada vai receber 9.400 doses de SINOVAC/BUTANTAN sendo, 3.800 doses para 75-79 anos, 3.100 doses para 80-84 anos, 2.500 doses para trabalhadores de saúde. Vieram também vacinas para X e VII Geres, que já seguiram para Afogados e Salgueiro.

Do Nill Júnior