Vacinas contra a Covid-19 devem chegar dia 20 de janeiro às prefeituras de Pernambuco

O Governo do Estado anunciou que serão utilizadas a CoronaVac e a Pfizer. A previsão é de que os municípios recebam as doses até o dia 25 de janeiro.

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (11), o Governo do Estado informou as prefeituras que as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 vão chegar no dia 20 de janeiro. Na ocasião, participaram os secretários de saúde dos municípios pernambucanos, o Secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo e a Coordenação de Vigilância em Saúde do Estado.

O encontro ocorreu, por videoconferência, para tratar sobre o esquema de imunização. De acordo com as prefeituras, o Governo informou que as vacinas serão distribuídas para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), responsáveis por direcionar as doses para os municípios.

A Secretária de Saúde de Belo Jardim, Aline Cordeiro participou da reunião. “Este é um momento muito aguardado pela população. Estamos confiantes de que todas as medidas para imunização em massa seja bem sucedida. Vamos trabalhar para isso”, afirmou.

Após a distribuição feita pela Geres, a previsão é de que até o dia 25 de janeiro a vacina chegue em todos os municípios pernambucanos. Os imunizantes utilizados serão a CoronaVac, e a vacina da Pfizer.

Vacinação

A primeira etapa da vacinação vai priorizar os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra o coronavírus, em centros e unidades de saúde. Também fazem parte do grupo priotitário as pessoas com mais de 80 anos. A imunização acontecerá diariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

“Vamos precisar fazer adaptações para receber a vacina, como viabilizar geradores e câmaras refrigeradas, e na logística, uma vez que a vacina só dura seis horas fora do refrigerador”, explicou a Secretária de Saúde de Belo Jardim, Aline Cordeiro.

Antes de começar a vacinação será feito um levantamento do quantitativo necessários de seringas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s,) usados pelos profissionais que vão aplicar as doses. Os materiais devem ser enviados até a sexta-feira (15).

O Governo do Estado garantiu que dispõe de seringas suficientes para atender, no mínimo, a primeira e a segunda etapa da vacinação. Ao todo, serão utilizadas 1,5 milhões de seringas para aplicar a vacina contra a Covid-19.

Governo de PE diz que ainda não há data confirmada para chegada de vacinas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) esclareceu por meio de nota que ainda não há data confirmada pelo Ministério da Saúde para envio das primeiras doses da vacina contra covid-19 para o estado. De acordo com a Secretaria, as vacinas ainda estão sendo analisadas pela Anvisa para receberem a liberação.

Na reunião extraordinária da Câmara Técnica entre a SES-PE e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PE) realizada na manhã da segunda-feira (11), a Secretaria explica que apenas foi dito que o próprio Ministério levantou a possibilidade de cronograma, se os trâmites forem concluídos.

Do charlesaraujo.com.br