“Valentão” é preso em Santa Cruz da Baixa Verde com quatro armas de fogo

Na tarde dessa terça-feira (30), por volta da 14h30, Policiais Militares do 14ºBPM prenderam um homem e apreenderam quatro armas de fogo na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, o fato aconteceu na rua Projetada 30, quando Central de Operações acionou a guarnição da cidade de Santa Cruz da Baixa Verde para verificar uma ocorrência, onde um homem identificado apenas pela alcunha de “Chico Guará”, havia tentado efetuar disparos de arma de fogo contra uma pessoa. De imediato a guarnição se deslocou até o endereço, onde constatou a veracidade do fato, prendendo “Chico Guará” a apreendendo, na residência do mesmo: quatro armas de fogo longas, um rifle cal. 38, um rifle cal. 22, duas espingardas de fabricação caseira, três munições cal. 38 intactas e duas deflagradas.

Diante do fato, o suspeito foi conduzido e entregue, juntamente com as armas na DPC de Serra Talhada, onde confessou que realmente tentou atirar em um homem (motivo não revelado pelo suspeito), e ainda efetuou três tiros, porém não conseguiu atingir o alvo.

Via Nayn Neto