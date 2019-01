Van capota na BR-428 e deixa uma mulher morta e feridos no Sertão de PE

Um acidente envolvendo uma van aconteceu nessa quarta-feira (2) na BR-428 em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 12h30, uma van estourou o pneu e o veículo capotou no quilômetro 161. Uma mulher, ainda não identificada,foi arremessada e morreu no local e outras sete pessoas ficaram feridas.

Os feridos foram levados para o Hospital Universitário (HU) em Petrolina e para o Hospital de Serrita. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

A van seguia de Petrolina para Serrita, também no Sertão. Não há informações do número total de passageiros que a van transportava no momento do acidente.

Do G1