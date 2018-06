Van capota na PE-120 e deixa 2 mortos e 9 feridos no Agreste de PE

Um acidente com uma van que fazia transporte alternativo deixou um homem – que não teve a idade informada – e uma mulher de 51 mortos e outras nove pessoas feridas na tarde do sábado (23) na PE-120, no Trevo do Formigueiro, entre Agrestina e São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Agreste (HRA) em Caruaru. De acordo com o hospital, a mulher chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar estrada na unidade. O homem morreu no local.

Dos nove feridos, oito adultos e uma criança. As vítimas feridas, incluindo a criança, passam por atendimento médico e não correm risco de vida, conforme informou o HRA. (G1)