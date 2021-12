Van com músicos de Gusttavo Lima capota entre Olivedos e Soledade, na Paraíba

Uma van que transportava músicos do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (20) entre os municípios de Soledade e Olivedos, no Agreste paraibano. Ontem o cantor se apresentou no município de São Bento, no Sertão do Estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente envolveu um Fiat Uno e uma Van, no km 206, da BR-230, próximo ao acesso à Olivedos, no município de Soledade.

Segundo a PRF, cinco pessoas ficaram feridas, sendo quatro que estavam na van e são integrantes da banda do cantor Gusttavo Lima, e o condutor do outro veículo, todas com lesões leves, socorridas para o hospital de Soledade.

A Van (contratada pela banda) aguarda um reboque particular e o FIat/Uno será recolhido para o pátio contratado pela PRF.

Imagens postadas nas redes sociais mostram várias pessoas ao lado da van, que capotou, e algumas deitadas no chão.

Por enquanto não há informações sobre como o acidente teria acontecido. Informações do Mais Paraíba