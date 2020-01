Vândalos invadiram uma capela e destruíram a imagem de Nossa Senhora de Fátima, na zona rural de Altinho, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu no último domingo (29), mas as informações foram repassadas nessa quinta-feira (02).

De acordo com a Pastoral da Comunicação (Pascom), a identidade dos vândalos ainda é desconhecida. Não há informações sobre o caso ter sido registrado na Delegacia de Polícia Civil. (G1)