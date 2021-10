Vandinho da Saúde acusa Paulo Câmara de cortar Serra do programa de cirurgias eletivas em PE

O vereador Vandinho da Saúde (Patriota) voltou a criticar o governador Paulo Câmara na sessão ordinária desta terça-feira (19), na Câmara Municipal de Serra Talhada.

Segundo o vereador, o governo do estado deixou Serra Talhada de fora do Programa de Ampliação de Cirurgias Eletivas em Pernambuco, o Opera +. Anunciado no último sábado (16) pelo secretário André Longo, o programa prevê aporte de R$ 81,5 para realização de 50 mil cirurgias eletivas até dezembro de 2022.

“É de indignar-se [sic] quando nós vemos a falta de respeito do governo do estado de Pernambuco com a população de Serra Talhada. Mais uma vez Serra Talhada está sendo excluída desse programa das cirurgias eletivas. E isso já é corriqueiro aqui em nosso município. Os pacientes dão entrada no Hospam e infelizmente têm que ser transferidos para a cidade de Arcoverde, Caruaru, Recife. E isso é inadmissível. Eu quero saber o que é que o governo do estado tem contra a população de Serra Talhada, que sempre deixa uma cidade tão importante no porte como é Serra Talhada de fora desses programas”, questionou.

Segundo ele as cirurgias estão sendo destinadas para todas as cidades polo do Sertão, como Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Salgueiro, Araripina, Ouricuri e Petrolina, com exceção de Serra Talhada.

O vereador criticou ainda a Operação Lei Seca, coordenada pelo estado, flagrada com um veículo estacionado na calçada da Quadra Poliesportiva, na Avenida Afonso Magalhães. “Eu registrei o carro da Lei Seca em cima da calçada, obstruindo a passagem do pedestre. Tirei uma foto, encaminhei para alguns órgãos responsáveis e estou formalizando um ofício para encaminhar para a ouvidoria da Secretaria de Saúde Pública do Estado e do Detran. É aquele popular ditado, façam o que digo, mas não façam o que eu faço. Eles estão na nossa cidade impondo a lei, fazendo cumprir a lei, e eles mesmos desrespeitam a lei”, afirmou.

As críticas do vereador ao governo de Paulo Câmara têm sido frequentes desde que assumiu uma cadeira no Legislativo da capital do xaxado. Na segunda (18), em entrevista à imprensa local, Vandinho já havia acusado o governador de desviar de Serra Talhada equipamentos importantes a nível regional, a exemplo do IML e da Delegacia da Mulher, destinados para Salgueiro, Arcoverde e Afogados da Ingazeira, além de cobrar a contratação de uma Organização Social – OS para gerir o Hospam.

DO Nill Júnior