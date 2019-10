Vaqueiro de 19 anos sofre acidente e morre afogado durante ‘pega de boi’

Um vaqueiro de 19 anos morreu durante uma pega de boi na tarde do domingo (13), no Sítio Barreiro, na zona rural de Serrita, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, Daniel Lopes de Araújo estava correndo atrás de um boi, quando caiu em um açude e se afogou.

A polícia esteve no local e confirmou a causa da morte com os familiares da vítima. Daniel morava no município de Salgueiro. Além de vaqueiro, ele era estudante do 3º ano do ensino médio.

Pelas redes sociais, a escola Maurina Rodrigues dos Santos, onde Daniel estudava, lamentou a morte do estudante. (G1)