Vazamento de gás desaba casas e deixa mortos em Pernambuco

Duas pessoas da mesma família morreram na manhã desta Sexta-feira da Paixão em um desabamento de casas em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. As residências foram destruídas após fogo provocado por vazamento de um botijão de gás.

O desabamento ocorreu na Rua Frei Serafim, no bairro de Jardim Primavera, próximo ao posto BR, na entrada de Camaragibe. Eram três casas conjugadas – duas no térreo e uma no primeiro andar. Em um dos imóveis térreos, funcionava o Caldinho do Gil. A explosão destruiu o comércio e a casa superior e, segundo a Defesa Civil de Camaragibe, a terceira, que ficava ao lado do bar, precisará ser demolida.

Cinco pessoas foram atingidas pelos escombros – uma avó e o neto adolescente morreram no local e três foram levadas pelo Corpo de Bombeiros e Samu para hospitais. Segundo os Bombeiros, seis viaturas foram enviadas ao local. Uma das vítimas fatais foi Felipe Ramos, de 16 anos, que trabalhava no caldinho. A avó dele – Adalva Cecília Ramos, de 80 anos -, que estava na casa acima do estabelecimento comercial, também faleceu no desabamento.

Maria do Carmo Ramos, 61; Bárbara Estefane Silva da Cunha, 18; e José Joaquim Ramos Filho, 75, foram socorridos. José Joaquim foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Centro do Recife, devido à gravidade dos ferimentos e passa por cirurgia.

Na casa ao lado do caldinho, se encontravam Genivaldo José do Nascimento, 41, que sofreu apenas escoriações leves, e um dos dois filhos que moram com ele e que foi socorrido com um corte rosto. “Se minha filha estivesse em casa, teria morrido. Se eu tivesse ido ao banheiro, teria morrido. Foi um livramento, tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque eu nasci de novo”, relatou Genivaldo José.

A explosão ocorreu às 5h30. Segundo o secretário da Defesa Civil, Roberto Ferraz, o botijão, que estava no térreo, teria vazado a noite toda e, quando houve uma faísca ao amanhecer, o fogo iniciou com a combustão dos gases que estavam fora do bujão.