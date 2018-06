Vazamento de gás em botijão provoca incêndio em casa em Serra Talhada

Na manhã desta terça-feira (26), por volta das 09h00, um incêndio em uma residência, apavorou moradores da Rua Pedro Alves de Oliveira, no bairro do IPSEP em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

As chamas tomaram grandes proporções e chegou a atingir vários cômodos, queimando quase todos os móveis da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e de imediato chegou ao endereço e contiveram o fogo.

Segundo a moradora, o incêndio começou após o rapaz da empresa de botijão de gás haver trocado o botijão. “Quando acendi o fósforo para fazer o café, as chamas se iniciaram”, disse a moradora.

Não houve vítimas, apanas danos materiais.

De Nayn Neto