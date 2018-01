Veículo capota na PE-320; feridos são levados para Hospam em Serra Talhada

Um carro ficou totalmente destruído e quatro jovens ficaram gravemente feridos na manhã deste domingo (14) em um acidente de trânsito na Rodovia Estadual PE 320, em Carnaíba, no Vale do Pajeú.

Segundo informações colhidas pelo Blog do Cauê Rodrigues, os quatro amigos retornavam de Afogados da Ingazeira, onde participavam de um show, e retornavam para a cidade de Flores, quando nas proximidades da Fábrica de Cimento Pajeú, a 01 Km após a cidade de Carnaiba, perderam o controle do veiculo, capotando e incendiando com rapidez.

Dois dos ocupantes foram socorridos em estado grave para a cidade do Recife com 30% de queimaduras pelo corpo, outros dois foram socorridos para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), na cidade de Serra Talhada.

Via Blog Cauê Rodrigues