Veículo de transporte de valores pega fogo em frente a prédio da empresa no Centro de Salgueiro

Um veículo de transporte de valores pegou fogo nesse domingo (17), na frente do prédio da empresa , no Centro de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, os vigilantes ainda tentaram conter as chamas, mas o fogo destruiu o veículo, que não estava abastecido. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. A suspeita é que o incêndio tenha sido gerado por um problema elétrico. A ocorrência ainda deve ser registrada pela empresa na manhã desta segunda (18) na delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. (G1)