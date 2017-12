Durante a madrugada do último domingo (10), um veículo foi furtado na frente da casa do proprietário, de 38 anos, na Travessa do Sossego, no bairro São Cristóvão.

O carro modelo Gol 1997-1998, de cor branca e placa KJB 9291, foi estacionado na frente da residência e o dono informou a polícia que o viu pela última vez por volta da meia noite. Ao acordar, não o encontrou no local.