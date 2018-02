Veículo incendiado é localizado na Zona Rural de Serra Talhada

Na manhã dessa segunda-feira (26), Policiais Militares do 14º BPM localizaram um veículo, incendiado, nas proximidades da Fazenda Cipós, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe GATI 14º BPM foi acionada para verificar um veiculo carbonizado, localizado por moradores na localidade mencionada. Ao chegar no local, constataram a veracidade da informação, no local encontraram um Jeep Renegade com a placa PFJ 5777, completamente queimado. Populares informaram que por volta das 04h00 da manhã ouviram um barulho e ao amanhecer foram verificar o que tinha ocorrido, encontraram o veículo e acionaram a policia.

O caso foi repassado para a Polícia Civil de Serra Talhada, para as devidas providências.

Via Nayn Neto