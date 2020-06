Veículo roubado com 22 Kg de maconha é apreendido na BR-232

Nessa sexta-feira (19), uma caminhonete roubada foi recuperada e 22 Kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Dois homens, de 27 e 21 anos, foram detidos pelo transporte da droga.

Conforme a PRF, durante a abordagem a uma caminhonete ocupada por dois homens, os policiais realizaram uma verificação no compartimento de carga do veículo e encontraram três fardos com maconha. Após um procedimento de identificação no automóvel, foi descoberto um registro de roubo de março deste ano no Recife.

Os homens informaram que haviam sido contratados para entregar a droga no Recife. Eles foram levados junto com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. (G1)