Veículo suspeito de ser usado em tentativa de homicídio é encontrado carbonizado em Serra Talhada

Na tarde dessa terça-feira (06), Policiais Militares localizaram um veículo carbonizado na estrada que dá acesso ao Distrito de Bernardo Vieira, na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, populares localizaram o carro queimado e informaram a Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14º BPM e BEPI. Com apoio do efetivo fardado, o policiamento se deslocou para verificar a informação e constataram a veracidade do fato. Em uma estrada carroçal, os policiais localizaram um veículo totalmente queimado, provavelmente um Chevrolet Onix, semelhante ao que foi usado na tentativa de assassinato do médico ginecologista, Dr. George Alessandro Maranhão Conrado, ocorrido na manhã da última segunda-feira (05), na porta da sua clínica, na rua Joaquim Godoy, no centro da cidade.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde deverá ser periciado e adotado as medias cabíveis.

Via Nayn Neto