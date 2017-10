Veja como votaram os senadores de Pernambuco

Por 44 votos contra 26, o plenário do Senado Federal derrubou, nessa terça-feira (17), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar o senador Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato e mantê-lo em recolhimento noturno. Dos três senadores de Pernambuco, dois participaram da votação: Fernando Bezerra Coelho (PMDB) e Humberto Costa (PT).

O petista Humberto Costa se colocou a favor do afastamento do senador tucano. Já o peemedebista votou a favor de Aécio Neves.

O senador Armando Monteiro Neto (PTB) não esteve presente na sessão. O petebista integra missão parlamentar aos Emirados Árabes, onde participa do WorldSkill – competição de educação profissional, além de participar de encontros com autoridades locais. Armando volta ao País no final de semana. Confira aqui como votaram os demais senadores.

Da Folha de Pernambuco