Veja o patrimônio bilionário dos pastores que suplicam dinheiro: Edir Macedo, Valdemiro, Silas e RR. Soares

Uma matéria da Forbes tem chamado atenção do público. Isso porque a revista trouxe uma reportagem expondo o patrimônio de alguns religiosos e colocou o bispo Edir Macedo no topo.

O veterano, de 76 anos, foi funcionário público do IBGEantes dos 30. Depois disso, fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. “Religião sempre foi um negócio lucrativo”, descreveu a matéria ao citar os R$ 2 bilhões do famoso.

Fortuna de bispo Edir Macedo é cinco vezes superior ao de seu sucessor

Valdemiro Santiago foi colocado no segundo lugar da lista. Líder da Mundial, o pastor possui um patrimônio avaliado em R$ 400 milhões. Ele já foi alvo de algumas investigações e chegou a ter o sigilo bancário quebrado pela Justiça – isso, claro, além da mais recente polêmica em que apareceu vendendo “feijões que curam o Covid-19” aos fiéis.

Soares e Silas Malafaia acompanham Edir Macedo em ranking da Forbes

ilas Malafia, um dos mais polêmicos religiosos do país, foi colocado em terceiro lugar na matéria da revista. A fortuna dele gira em torno dos R$ 300 milhões, ressaltando sua influência sobre as pessoas, apesar de dividir opiniões por suas declarações escandalosas.

Já o missionário e dono da Igreja da Graça, RR. Soares, ficou em quarto lugar. Em sua conta bancária, teria uma quantia de R$ 250 milhões, que continua só crescendo. Prova disso é que, só para ter sua exibição na Band, ele paga R$ 15 milhões por mês à emissora.

