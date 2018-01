Velório do ex-ministro Armando Monteiro Filho reúne políticos em Pernambuco

O corpo do empresário Armando Monteiro Filho, falecido aos 92 anos, começou a ser velado nessa terça-feira (2) na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Parentes, amigos e políticos compareceram ao local para se despedir do empresário e destacaram o tom conciliador de Armando.

“É uma perda muito grande para Pernambuco e para o país, porque doutor Armando Monteiro sempre foi um homem de construir pontes, de fazer união, mas também firme quando discordava”, afirmou o ex-governador de Pernambuco Joaquim Francisco.

O vice-governador do estado, Raul Henry (PMDB), também compareceu ao velório. “Armando Monteiro Filho sempre foi uma pessoa muito respeitosa, muito elegante no debate político, mas sempre teve posições muito claras ao longo de toda a sua vida”, reconheceu.

Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, Armando Monteiro Filho era um exemplo. “Uma das pessoas mais educadas que eu tive oportunidade de conhecer. Perde Pernambuco, perde o Brasil e perde a política”, lamentou.

Pai do senador Armando Monteiro Neto (PTB), ele teve problemas pulmonares. A informação foi repassada pela assessoria do parlamentar. A cerimônia de cremação está prevista para as 11h da quarta-feira (3), no cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. (G1)