Uma confusão durante um velório, foi registrado pela polícia na manhã do último sábado (12), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, uma das vítimas informou que o neto do falecido começou a desrespeitar os familiares, ocasionando uma confusão generalizada.

Os envolvidos foram conduzidos até a delegacia local, para as providências cabíveis.