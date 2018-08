Vem aí a 3ª Copa Damião Feitosa de Futsal em Serra Talhada

Vem aí a 3ª Copa Damião Feitosa de Futsal categoria aberto que será realizada do dia 17 à 28 de setembro no Ginásio do bairro Bom Jesus em Serra Talhada. A copa homenageará os professores: André José (Professor Café), Pedro da Malhada, Diassis e Washington (em memória)

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na secretaria da Escola Literato, que fica localizada na rua Rua Tabelião Tiburtino Nogueira, bairro Nossa Senhora da Penha, nº 1187, no mesmo prédio da Escola Nova Geração.

A grande final do torneio será transmitida ao vivo pela Equipe Bola na Rede, da Rádio Vilabela FM 94,3.

Maiores informações entrar em contato com o professor Diego pelo fone: (87) 99966-3209 (whatsapp).