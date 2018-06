Vem aí o 2º Arraiá Santo Mé no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Olá meu cumpade! Alô minha cumade! No próximo domingo (24), o bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, será palco de uma noite de muita diversão e alegria, com a realização do “Arraiá SANTO MÉ ANO 2“.

Este Arraiá, visa reunir os moradores do bairro, promovendo de forma cultural uma festa com bebidas e comidas típicas e apresentação da quadrilha junina.

De acordo com Rony Carvalho e Carlinhos Rico, organizadores do Arraiá, o intuito do evento é resgatar a tradição da quadrilha matuta, que não é mais vista com muita frequência no período junino no município.

O evento terá início às 19h30 e será realizado na Rua 01, próximo ao Bar de seu Inácio. Haverá show com o Trio Pé de Serra, Eronildes do Acordeon.