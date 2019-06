Vem aí o Arraiá do EJC do Rosário em Serra Talhada

Olá meu cumpade! Alô minha cumade! No próximo sábado (15), Serra Talhada será palco de uma noite de muita diversão e alegria, com a realização do Arraiá do EJC do Rosário.

Segundo um dos organizadores do arraiá, Vinicius Lima, o objetivo do grupo do Encontro de Jovens com Cristo (EJC), é arrecadar recursos através do Arraiá do EJC, para destinar ao trabalho de evangelização na Paróquia do Rosário e na cidade.

O evento está previsto para começar às 18h30, no Ginásio Egídio Torres de Carvalho, com mutias comidas típicas, apresentação da quadrilha matuta e shows com a dupla Vinicius & Jamerson, e Trio Pé de Serra, Os Magnatas.

Os ingressos antecipados custam apenas R$ 5,00.

Maiores informações: (87) 9.9974-3411 (Whatsapp Vinicius Lima)