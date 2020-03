Vem aí o maior Festival de Poesia do MUNDO

O Produtor Cultural, serra-talhadense, Iranildo Marques, encerrou ontem, 13 de março, as inscrições do VII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA! Considerado o Maior Festival de Poesia do mundo, o evento acontecerá no dia 25 de abril na cidade de São José do Belmonte-PE.

Como acontece em todas as edições, será lancada uma Coletânea de Poesias onde participarão mais de 120 poetas representando os Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo…

O Festival que tem um estilo único, criado pelo poeta e Produtor Cultural Iranildo Marques, resume em convidar poetas de todo Brasil pelas redes sociais e disponibiiiza três motes, com diversos temas, onde os poetas enviam as glosas e participam do concurso.

“As inscrições estão encerradas, fizemos um bom trabalho de divulgação nas redes e conseguimos mais de 120 poetas, um número Record em todos os festivais que realizamos. Agradeço, primeiramente a Deus, nosso Pai todo poderoso que tudo resolve e aos poetas que todo ano abraçam essa ideia e juntos realizamos esse grandioso encontro.

Agora é editar a Coletânea de Poesias e esperar a grande data do maior Encontro Cultural da Poesia Brasileira.” Disse o poeta Iranildo Marques.

Nesse GRANDE ENCONTRO, dezenas de poetas de todo Brasil, homenagearāo um dos maiores artistas populares do Brasil, o poeta JESSIER QUIRINO, que estará presente contando seus causos maravilhosos.

Vale a pena botar na sua agenda!