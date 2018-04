Vem aí o maior Festival de Poesia do MUNDO

O Jornal Desafio, através do seu diretor-presidente, o poeta Iranildo Marques, realizará no final do mês de abril, data que marca o seu aniversário, o V Festival Vamos Fazer Poesia! Que será realizado precisamente no dia 28 de abril (último sábado do mês) de 2018. A inscrição é feita através das redes sociais, principalmente pelo Facebook. Poetas de todo Nordeste participam desde a primeira edição. O projeto tem como finalidade, apoiar e preservar os poetas glosadores. Em cada ano, são divulgados quatro MOTES e os poetas GLOSAM e enviam através de e-mail e consequentemente serão selecionados e editados através de uma coletânea que será lançada no dia do evento, onde uma banca de jurados, irá classificar os 10 melhores poetas do ano. O primeiro colocado receberá uma autorização para ser publicada a sua obra literária (POESIA); serão 500 exemplares contendo 100 páginas e os demais serão agraciados com um troféu. O convite segue nas redes sociais e a inscrição estará aberta até o dia 28 de fevereiro. Qualquer poeta poderá participar da festa da poesia, basta fazer a inscrição. Veja abaixo o convite que circula no Facebook.

O V FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, será realizado na cidade de São José do Belmonte-PE, 45 km de Serra Talhada-PE, no dia 28 de abril de 2018, no CLUBE DE CAMPO RANCHO DAS ÁGUAS.

A abertura do evento será com os repentistas: VALDIR TELES E DIOMEDES MARIANO e também será entregue e lançado o livro do poeta vencedor do IV Festival Vamos Fazer Poesia: Ramon Medeiros da cidade de Patos-PB

Às 13h os poetas subirão ao palco para declamar (lê) os versos.

Às 17 ou 18h, após todos os poetas se apresentarem, acontecerá o anúncio dos 10 melhores poetas do ano e o GRANDE VENCEDOR DO V FESTIVAL.

Após as declamações: Chico Arruda e seu grupo interpretando o poeta Zé Marcolino, fará um grandioso show.

O V FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, homenageará o grande poeta Zé Adalberto do Caroço do Juá, que se fará presente.

E a Homenagem Póstuma desse ano será para o grande poeta e compositor Zé Marcolino.