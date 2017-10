Vem aí o V Festival Vamos Fazer Poesia

O Jornal Desafio, através do seu diretor-presidente, o poeta Iranildo Marques, realizará no final do mês de abril, data que marca o seu aniversário, o V Festival Vamos Fazer Poesia! Que será realizado precisamente no dia 28 de abril (último sábado do mês) de 2018. A inscrição é feita através das redes sociais, principalmente pelo Facebook. Poetas de todo Nordeste participam desde a primeira edição. O projeto tem como finalidade, apoiar e preservar os poetas glosadores. Em cada ano, são divulgados quatro MOTES e os poetas GLOSAM e enviam através de e-mail e consequentemente serão selecionados e editados através de uma coletânea que será lançada no dia do evento, onde uma banca de jurados, irá classificar os 10 melhores poetas do ano. O primeiro colocado receberá uma autorização para ser publicada a sua obra literária (POESIA); serão 500 exemplares contendo 100 páginas e os demais serão agraciados com um troféu. O convite segue nas redes sociais e a inscrição estará aberta até o dia 28 de fevereiro. Qualquer poeta poderá participar da festa da poesia, basta fazer a inscrição. Veja abaixo o convite que circula no Facebook.

O V FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, será realizado na cidade de São José do Belmonte-PE, 45 km de Serra Talhada-PE, no dia 28 de abril de 2018, no CLUBE DE CAMPO RANCHO DAS ÁGUAS.

A abertura do evento será com os repentistas: VALDIR TELES E DIOMEDES MARIANO e também será entregue e lançado o livro do poeta vencedor do IV Festival Vamos Fazer Poesia: Ramon Medeiros da cidade de Patos-PB

Às 13h os poetas subirão ao palco para declamar (lê) os versos.

Às 17 ou 18h, após todos os poetas se apresentarem, acontecerá o anúncio dos 10 melhores poetas do ano e o GRANDE VENCEDOR DO V FESTIVAL.

Cada poeta pré-inscrito, confirmará através do Facebook ([email protected]) a inscrição ou através do e-mail: [email protected]) Em seguida será enviado o edital do Festival.

A inscrição custará R$ 50,00 e o poeta receberá um exemplar da obra editada com todos os poetas participantes no dia do evento.

O V FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, homenageará o grande poeta Zé Adalberto do Caroço do Juá, que se fará presente.

E a Homenagem Póstuma desse ano será para o grande poeta e compositor Zé Marcolino.

OS MOTES PARA SEREM GLOSADOS SÃO:

PRIMEIRO MOTE:

DESAFIO faz vinte e nove

Anos de bom Jornalismo

(Chárliton Patriota)

SEGUNDO MOTE:

Lenço meu não vai mais mudar de cor

Enxugando ilusão sem resultado!

(Zé Adalberto)

TERCEIRO MOTE:

A saudade é inquilina

No Prédio do coração.

(Diomedes Mariano)

QUARTO MOTE:

O Nordeste é a fonte brasileira

Onde jorra a cultura cristalina!

(Chárliton Patriota).

Poetas já confirmados:

001- Iranildo Marques – Serra Talhada-PE

002- Maria Da Silva Farias-S.J. do Egito-PE

003- NatanaelSilva-Santa Rita-PB

004- EsperantivoEsperantivo-Orobó-PE

005- Rena Bezerra-Princesa Isabel-PB

006- Jayres Fernandes-Teixeira-PB

007- Otacilio Pires-Recife-PE

008- Nelson Nunes Farias-Prata-PB

009- Sonia Gervásio Cordelista-Caruaru-PE

010- Magnus De Nany Simplício-Natal-RN

011- Carlos Aires-Carpina-PE

012- João Bosco Santos-Poção-PE

013- Edmilton Bezerra Torres-Pesqueira-PE

014- Poetisa Juciana Miguel-CE

015- Lucélia Santos-Patu-RN

016- Francisco Maia-Caicó-RN

017- Damião De Andrade Lima-S.J.do Egito-PE

018- Renato Santos-S.J.do Egito-PE

019- Melchior SezefredoMachado-Jampa-PB

020- Silvano Lyra-Olinda-PE

021- Simplício Lira Pio-Serra Talhada-PE

022- Vanilson Cabeção-S.J.do Egito-PE

023- Adilson Costa-Recife-PE

024- Josessandro-Sertânia-PE.

025- Henrique Brandão-Serra Talhada-PE

026- Amauri Sales-Camalau-PB

027- Tiago Monteiro-Pocinhos-PB

028- Eliane Valença-Recife-PE