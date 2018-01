Venda de bebida a menores provoca confusão generalizada em Serra Talhada, envolvidos acabam na delegacia

Policiais Militares do 14º BPM faziam a segurança em um evento festivo no bairro da Malhada em Serra Talhada, quando ao intervir em uma briga encontraram o imputado 01 R. R. da Silva, com o adolescente (imputado 02) juntos com um litro de bebida alcoólica, sendo que a referida bebida pertencia ao imputado 01 e estava sendo consumida pelos menores acima relacionados. O imputado 01 bem como o adolescente desacataram e proferiram palavras de calão contra o policiamento momento em que receberam voz de prisão sendo que ambos resistiram e os demais imputados, inclusive uma adolescente de 14 anos, tentaram impedir a prisão do imputado com também instigaram a multidão contra os policiais.

Foi necessário o uso proporcional da força para deter todos os envolvidos e logo em seguida foram conduzidos a DPC para as devidas providências.