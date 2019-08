Vendedora denuncia abuso de divulgação no Centro de Serra Talhada

Uma vendedora procurou a redação do Jornal Desafio para denunciar o abuso que algumas lojas estão cometendo no Centro de Serra Talhada.

De acordo com a vendedora, o excesso do uso da divulgação nas lojas, através de caixa de som, está atrapalhando muito na hora de negociar com os clientes.

Nota de desabafo da leitora

Venho pedir através do Jornal Desafio Impresso e Online, que possam me ajudar a denunciar a falta de bom senso, ética e respeito de algumas lojas do centro da cidade em especial a loja CATTAN que coloca uma caixa de som com volume altíssimo perturbando e atrapalhando o atendimento ao cliente.

Trabalho em uma loja que fica em frente e não só eu como minhas colegas e até as lojas vizinhas temos dificuldade de comunicação com nossos clientes durante o atendimento.

Chega a ser imoral e impraticável, sem contar que ainda existem outros estabelecimentos aqui próximo que ficam disputando quem tem o som mais potente. Será que não existe uma lei que determina o volume desse som?

Por que será, que o Ministério Público junto a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) não tomam providências?

Deixo aqui o meu apelo para que seja solucionado,

pois aqui na rua Enock Ignácio de Oliveira o descaso e o barulho é grande.

Não sou contra a propaganda de forma alguma , só peço que usem o bom senso quanto ao volume alto.

Desde já te agradeço ao Jornal Desafio, Mere Magalhães.