Venezuelano é preso com 52 cápsulas de cocaína no estômago em Pernambuco

O venezuelano Jose Antonio Contreras Burguillo, de 35 anos, foi preso em flagrante na madrugada da última segunda-feira (27), por volta da 1h, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Jose ficou em custódia no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da capital, até as 11h do mesmo dia, onde expeliu 52 cápsulas de cocaína em pó de seu estômago, totalizando cerca de 520 gramas da droga. A divulgação da prisão aconteceu nesta terça-feira (28) pela Polícia Federal (PF) em Pernambuco.

Os policiais federais suspeitaram da dificuldade de locomoção de Jose e de seu semblante nervoso, inquieto e impaciente. O venezuelano foi então encaminhado a uma entrevista na sala da PF no Aeroporto, onde começou a se contradizer em algumas respostas sobre sua viagem, segundo a Polícia Federal. Os policiais submeteram o estrangeiro ao exame no aparelho bodyscan, que detectou várias manchas no interior do seu corpo.

O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira para receber o atendimento médico e a detecção da cocaína aconteceu após passagem pelo aparelho de radiografia. Em seguida, ele foi transferido para o HR onde recebeu medicação para expelir a droga ingerida.

Além da droga, a PF apreendeu com o venezuelano um aparelho celular, um passaporte e o cartão de embarque. Burguillos continua internado sob custódia no Hospital da Restauração, onde ficará até ter toda a droga retirada de seu organismo. Após receber alta, Jose será levado à sede da Polícia Federal, no Bairro do Recife, no centro da capital, onde será autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Jose realizará exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Ele passará por audiência de custódia e, caso sua prisão preventiva seja confirmada, será levado para o Centro de Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), na cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Se condenado, o estrangeiro poderá ser punido com penas que variam de cinco a 20 anos de reclusão.

Explicações

Segundo a Polícia Federal, o venezuelano confessou que ingeriu as cápsulas de cocaína em Manaus, no Amazonas. Depois ele pegou um voo para Recife e seguiria para Barcelona, na Espanha, onde entregaria a droga para uma pessoa que não revelou a identidade. Jose revelou ainda que o valor pelo transporte da cocaína seria entregue no país europeu.

Estatísticas

Esta foi a 14ª apreensão de drogas no Aeroporto dos Guararapes em 2017. Foram presos dez homens e sete mulheres com 23,8 quilos de cocaína, 43 quilos de skunk, 30 quilos de maconha, 11,4 quilos de haxixe e 10,4 quilos de metanfetamina.

Da Folha de Pernambuco