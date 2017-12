Vereador da Paraíba posta vídeo se masturbando em escola pública

O vereador Sebastião da Costa Silva, mais conhecido como Basto de Militão, da cidade paraibana de Montadas, a cerca de 170 km de João Pessoa, postou um vídeo no Facebook no qual aparece se masturbando em uma escola pública. A publicação foi feita no perfil do político na última terça-feira (19). Ele afirmou não ter consciência de que o vídeo acabasse caindo nas redes sociais. Uma comissão será instalada na Câmara dos Vereadores do município de cerca de 4.990 habitantes para decidir se o parlamentar continuará com o seu mandato.

O episódio aconteceu em uma sala de aula da Escola Estadual Maria José de Sousa, que fica localizada na zona urbana do município. Um dia antes, o colégio havia realizado um evento e o vereador de 47 anos estava no local para fazer uma limpeza. O vídeo de 30 segundos, apagado do perfil em cerca de duas horas, mostra Sebastião cometendo o ato. Apesar da exclusão, as imagens ganharam as redes sociais. Ele confessou ter se masturbado na escola e classificou o ato como “normal”.

Sebastião da Costa Silva, mais conhecido como Basto de Militão Foto: Reprodução

Sebastião disse em entrevista a um site local que “não sabe acessar direito esses celulares modernos”. O vereador prometeu ainda acionar o Ministério Público da Paraíba para responsabilizar os responsáveis pelo que, segundo ele, é um atentado a sua imagem. Ele declarou também que a gravação pode acabar com seu casamento em um ataque provocado por seus opositores.

Da Folha de Pernambuco