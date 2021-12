Vereador de Serra Talhada critica Celpe após quedas de energia

“É inadmissível que em Serra Talhada não possa chover que falta luz nas casas”, disse ele.

Constantemente a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, trazem para tribuna problemas sociais ocasionados pelas empresas Celpe e Compesa.

Na última sessão, China Menezes cobrou da Celpe mais respeito aos serra-talhadenses. “É inadmissível que em Serra Talhada não possa chover que falta luz nas casas. Bairros ficaram mais de 3h sem energia e a Celpe não faz nada para resolver. Muitas famílias não podem ficar sem energia, pois têm pessoas doentes, com pânico, usando oxigênio entre outros aparelhos que só funcionam com energia”, disse o vereador que também cobrou a Compesa e o Estado.

“A Compesa também tem maltratado o povo serra-talhadense, deixando as pessoas sem água, tendo que comprar de carro-pipa e ainda pagar a conta de água que chega, mesmo sem usar“, pontuou.

Após a cobrança do vereador, ainda ontem (07), vários bairros tiveram água em suas torneiras.

O vereador cobrou também o Estado, com relação a canal de esgoto que passa no bairro Mutirão.”É desumano a situação dos moradores do Mutirão. Baratas e ratos entrando e saíndo das casas e o canal aberto, liberando sujeira e mal cheiro”, finalizou.

Do Nayn Neto