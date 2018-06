Vereador de Serra Talhada é assaltado na BR-232 em Caruaru

O vereador serra-talhadense, Gilson Pereira, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira (11), na BR-232, no perímetro urbano de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações, Dr. Gilson estava a caminho de Recife para uma consulta na Fundação Altino Ventura acompanhado do motorista e de

um policial.

Segundo informações do parlamentar, 12 homens fortemente armados realizavam arrastão em quatro veículos, incluindo no dele. No ato criminoso levaram cinco aparelhos de celular, um relógio de pulso, R$ 65 do motorista e mais R$ 2 milde Gilson Pereira.

Com informações do Leia Mais PE