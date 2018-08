Vereador de Serra Talhada sofre acidente na BR-232

Cumprindo agenda de campanha, o candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores – PT, Sinézio Rodrigues acabou sofrendo acidente, automobilístico quando voltava do Recife-PE.

O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira (15), por volta das 7h, próximo ao município de Arcoverde.

“Um carro de uma empresa que trafegava em alta velocidade bateu na traseira do nosso carro. Não perdemos a direção do veículo, graças à ação rápida do nosso motorista. Mas foi um susto tremendo”, relatou o candidato ao falar com Júnior Campos.

Sinézio ainda detalhou que com o impacto, o banco traseiro do seu veículo ficou totalmente danificado. “Foi um grande susto, mas graças a Deus houve uma proteção divina”, disse.

