Vereador Neguinho Boiadeiro é morto a tiros no Interior de Alagoas

O presidente da Câmara de Vereadores de Batalha, Adelmo Rodrigues de Melo, o “Neguinho Boiadeiro” (PSD), foi morto a tiros na tarde dessa quinta-feira (9), próximo à sede da Câmara. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do município.

o delegado Rômulo Monteiro disse que um policial civil identificado como Joaquim Pirauá estava dentro do carro com Neguinho e também foi baleado. Ele foi encaminhado para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

As equipes das polícias Militar e Civil e o grupamento aéreo da Secretaria da Segurança Pública (SSP) cercaram a cidade de Batalha em busca dos suspeitos.

“Duas pessoas atiraram, mataram o Neguinho e atingiram o policial, os dois estavam dentro do carro. Algumas testemunhas já estão sendo ouvidas na delegacia. Estamos trabalhando e a situação já está sob controle”, completou o delegado.

Monteiro ainda disse que depois que o filho de Neguinho Boiadeiro soube da morte do pai, saiu às ruas em busca de um possível suspeito, ele tentou matar Zé Emílio, que é filho do ex-prefeito de Batalha José Miguel. Emílio foi atingido por um tiro no ombro e foi encaminhado por um helicóptero da Força Tarefa para o hospital de Arapiraca.

Segundo informação apurada pelo repórter Giovanni Luiz, da TV Gazeta, a família de Zé Emílio se refugiou em casa, com medo de novos atentados. Policiais militares cercaram o local.

“O filho do Neguinho foi a procura de qualquer desafeto que o pai poderia ter tido e atirou contra Zé Emílio. O tiro pegou do lado direito do peito e ele também está sendo levado para Arapiraca”, disse o delegado.

O delegado geral Paulo Cerqueira e o Secretário interino da Segurança Pública Acácio Júnior foram acionados para o local do crime.

Do G1 Alagoas