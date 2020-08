Vereador que atropelou e matou motociclistas na PE-96 vai responder em liberdade provisória

O vereador Pedro Marconi de Souza Barros (PTC), da cidade Brejo da Madre de Deus, passou por audiência de custódia na tarde dessa segunda-feira (24), em Palmares, na Mata Sul. A decisão judicial foi que ele responderá pelos crimes em liberdade provisória sem fiança. O vereador foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa após colidir com cerca de 30 motociclistas na rodovia PE-96 em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a delegada que estava de plantão no domingo (23), Juliana Bernat, a equipe foi ao local do acidente junto com o Instituto Criminalística (IC), que é o órgão responsável pelas perícias. Ainda de acordo com a delegada, o vereador falou durante o depoimento que no momento do acidente sofreu um apagão. “Ele falou que estava em velocidade plausível com a rodovia e não estava fazendo ultrapassagem arriscada. Ele disse que vinha normal e de repente teve um apagão, quando percebeu já teve a batida. Ele alega que não viu nada”, afirma a delegada.

A delegada explicou também que a autuação dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa ainda não é definitiva. Ao longo da investigação será verificado se algum motociclista também teve alguma culpa no acidente. Juliana Bernat que o IC tem até 30 dias para concluir o inquérito. E ao fim da investigação, junto com as perícias, o delegado de Água Preta vai decidir quais crimes ele será indiciado.

A produção da TV Asa Branca entrou em contato com a família e com o advogado do vereador Pedro Marconi de Souza Barros (PTC), mas eles informaram que não vão se pronunciar sobre o caso.

Entenda o caso

Um grave acidente deixou três mortos e cinco feridos no domingo (23) na PE-96, em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete colidiu em um grupo de cerca de 30 motociclistas. Integrantes do plantão policial da Delegacia de Polícia Civil de Palmares, na mesma região, foram até o local, assim como peritos do Instituto de Criminalística.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista da caminhonete atingiu o grupo frontalmente na rodovia. O G1 conversou por telefone com a delegada de plantão, Juliana Bernat, que confirmou que o condutor da caminhonete foi levado para a delegacia. A delegada informou ainda que duas das vítimas eram de Paulista e duas de Maceió (AL).

Quatro dos cinco feridos foram levados para o Hospital Regional de Palmares. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, um homem de 44 anos está em observação e será transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife; duas mulheres, de 23 e 41 anos foram transferidas para o Hospital da Restauração, também no Recife; um homem de 25 anos continua em Palmares e vai passar por cirurgia. O estado de saúde do quinto ferido não foi informado. (G1)