Vereador Rosimério de Cuca faz requerimento cobrando mais policiamento para Serra Talhada

O vereador Rosímério de Cuca (PMN), durante sessão ordinária nessa segunda feira (07) na câmara de vereadores, solicitou ao governador, Paulo Câmara (PSB), através do requerimento 020/2018, o envio de mais policiais militares para a cidade de Serra Talhada, e Justificou.

“Tendo em vista que a cidade está em pleno crescimento, além de ser atualmente um dos grandes pólos comercias do estado de Pernambuco, com o público flutuante que deve aumentar com a chegada do shopping Center, sabendo se ainda, que a cidade já registrou números consideráveis de assaltos a mão armada, já se faz necessário há muito tempo o reforço policial do 14º BPM”. Disse Rosimério acrescentando. “Quero saber por que as outras cidades têm esse direito (reforço policial) e Serra Talhada não tem?” Questionou o parlamentar se referindo aos municípios de Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Petrolina, que segundo ele, já receberam reforço no policiamento.

O Presidente da Câmara, Nailson Gomes (PTC), trouxe uma mensagem do Deputado Rodrigo Novaes (PSD), afirmando que o parlamentar também se engajará na luta.

“O deputado Rodrigo Novaes, me ligou e informou que independente de lado partidário, por toda região, ele também se incorpora junto a qualquer um deputado nessa luta”.

Via Leia Mais PE