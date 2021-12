Vereador sugere que cães e gatos virem comida em zoológico

Correio Braziliense

O vereador Antônio Bezerra Franco (PSB), de Tucumã, no Pará, sugeriu que animais em situação de rua fossem usados para servir de alimento de leões e onças em zoológicos. A fala foi dita durante sessão ordinária sobre proteção animal, na Câmara dos Vereadores no dia 25 de novembro.

A reunião tinha como pauta um projeto de lei apresentado pela vereadora Davina Rodrigues (MDB) que propõe a destinação de R$ 40 mil anualmente para animais em situação de rua na cidade.

“Quem tem animal, tem que cuidar. Cada qual cuida do seu animal. Os que estão na rua, uns caras passam de carreta, recolhem, fazem exames e levam pro zoológico. Acho que a cidade que tem mais gato no Brasil é aqui, Tucumã. Os caras colocam os gatinhos no lixão e vai espalhando pela cidade. Gato é muito pequeno, acho que não dá nem uma dentada pra um leão, mas quem tem seus cachorros tem que cuidar”, disse ele.

Em outro momento, perguntam para o vereador se ele pretende matar cachorros e ele responde dizendo: “É, ué! Leva para o zoológico, coloca para fazer exames e lá, eles comem. Os leões e as onças”.

