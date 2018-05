Vereador tem carro arrombado e furtado em Serra Talhada

O vereador Rosimério de Cuca (PMN) – eleito na última eleição municipal, em outubro de 2016 – teve o seu carro, um Fiat Uno furtado na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Universitário em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações apuradas pelo blog Leia Mais PE, o parlamentar deixou o veículo do lado de fora da sua residência, estacionado na calçada, e só hoje pela manhã se deu conta de que o veículo tinha sido arrombando por criminosos.

O veiculo teve a porta do lado do motorista forçada, por onde os bandidos conseguiram ter acesso a parte interna do automóvel . O aparelho de som do carro foi furtado.

Fotos: Leia Mais PE