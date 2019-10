Vestibular 2020.1 do IFPE oferece 4.715 vagas em 61 cursos

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) lançou, nessa sexta-feira (11), o edital do vestibular 2020.1, com 4.715 vagas em 61 cursos em diferentes modalidades. Uma das novidades deste ano é a criação de seis novas graduações no ensino superior. As inscrições para a seleção começam na segunda-feira (14), pela internet.

O edital é tanto para cursos técnicos na modalidade integrada, para cursar ao mesmo tempo que o ensino médio, e subsequente, para quem já concluiu o 2º grau, quanto de nível superior e de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

No vestibular 2019.1, a instituição ofertou 4.538 vagas. Mesmo com o contingenciamento das verbas do Ministério da Educação (MEC), o IFPE anunciou a ampliação de cursos e vagas tanto no campus Recife, quanto em unidades do interior. Ao todo, são mais 177 vagas do que no ano passado.

Técnicos Subsequentes: 2237 vagas

Técnicos Integrados: 1319 vagas

Técnico Integrado Proeja: 75 vagas

Cursos Superiores: 1084 vagas

Pela primeira vez, são oferecidos os cursos de gastronomia e engenharia ambiental e sanitária no campus Cabo de Santo Agostinho; engenharia civil, em Afogados da Ingazeira; e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas para internet em Igarassu.

O campus Ipojuca passa a oferecer cursos técnicos na modalidade integrado ao ensino médio em mecânica e em segurança do trabalho, enquanto Palmares ganhou o técnico subsequente em informática para internet.

O edital deste ano oferece 14 técnicos integrados para os estudantes de ensino médio regular e 26 subsequentes, para quem já concluiu o ensino médio. Para o Proeja, são dois cursos. Ao todo, são oferecidos mais 19 cursos superiores.

Ao todo, 16 campis fazem parte do IFPE. Eles ficam localizados em Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.

As inscrições custam R$ 30 para cursos técnicos e R$ 55 para cursos superiores. As pessoas inscritas nos cursos da modalidade Proeja estão, automaticamente, isentas da taxa.