Vestibular da FIS oferece 2.220 vagas para 12 cursos em Serra Talhada

A Faculdade de Integração do Sertão (Fis), em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú (PE), deu a largada para a disputa por uma vaga no ensino superior com a abertura das inscrições para o Vestibular 2018 com um total de 2.220 vagas destinadas aos 12 cursos de graduação.

As inscrições podem ser feitas até às 22h do dia 8 de dezembro pela internet (horário local) ou presencialmente nos terminais de atendimento disponibilizados pela Fis exclusivamente de 2ª a 6ª feira, das 14h as 21h. A prova está agendada para o dia 17 de dezembro, das 8h30 as 12h30, com acesso ao prédio 30 minutos antes do horário previsto no edital.

Com o Vestibular 2018, a FIS está ofertando vagas para os dois períodos de 2018. Na área de Saúde as vagas são para os cursos de Farmácia (140 vagas), Enfermagem (100 vagas), Fisioterapia (100 vagas) e Odontologia (160 vagas). Em Ciências Sociais e Aplicadas as vagas são para Administração (200 vagas), Ciências Contábeis (100 vagas) e Direito (160). Na área de Exatas e Tecnologia o Vestibular 2018 disponibiliza vagas para Construção de Edifícios (240 vagas), Engenharia Civil (280 vagas), Logística (240 vagas), Rede de Computadores (240 vagas) e Segurança do Trabalho (240 vagas).

Informações sobre o valor das taxas de inscrição, impressão de boleto, regras para o dia da prova, peso das áreas da prova, divulgação de resultado assim como período de matrículas podem ser obtidos por meio do Edital Vestibular 2018 disponível no site da FIS no endereço:http://neexsoft.com/vest/.