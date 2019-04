VI Festival Vamos Fazer Poesia foi um sucesso!

O Jornal Desafio realizou no último sábado (27), o VI Festival Vamos Fazer Poesia no Clube de Campo Rancho das Águas. Com mais de 80 poetas, inscritos no Festival, cerca de 40 poetas se fizeram presentes no maior festival de poesias do mundo. Poetas dos Estados de: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Alagoas, Mato Grosso do Sul… participaram da VI Coletânea de Poesias no maior resgate da poesia popular (Poesia de bancada).

Na ocasião se fizeram presentes, os poetas repentistas: Ivanildo Vila Nova e Diomedes Mariano.

O grande homenageado do VI Festival Vamos Fazer Poesia, foi o patrimônio vivo do repente Nordestino, Ivanildo Vila Nova.

O idealizador do evento, o poeta Iranildo Marques, anunciou às 20h00, o resultado, contemplando os 20 primeiros colocados com um troféu o primeiro colocado, recebendo um cheque ilustrativo, que lhe dará o direito de imprimir nas Oficinas da Desafio Art & Gráfica, 500 exemplares da sua obra, contendo 100 páginas.

Veja a lista dos 20 poetas que subiram ao pódio do VI Festival Vamos Fazer Poesia!

Os três primeiros colocados foram agraciados com um kit de ração da Cedan Rações.

O FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, premiou na categoria de declamação e três poetas foram eleitos os melhores declamadores da tarde e noite da poesia: O poeta Damião de Andrade Lima, ficou em primeiro lugar, Ramon Medeiros foi o segundo colocado e o poeta Paulo Batista Santana foi o terceiro colocado.

Os poetas: Renato Santos e Damião de Andrade Lima, ambos de São José do Egito-PE, foram homenageados pela coordenação do Festival Vamos Fazer Poesia, por estarem presentes em todas as edições, já a poetisa Lucélia Santos de Patu-RN e o poeta Rena Bezerra de São José de Princesa-PB, foram homenageados por estarem presentes da 2ª à 6ª edição do festival.

O VI FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA contou com o apoio de: Cedan Rações, Itaipava, Produtos Brotinhos, Jodibe Distribuidora, Prefeitura de Triunfo,Prefeitura de Carnaubeira da Penha e Clube de Campo Rancho das Águas.