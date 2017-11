Viatura do Batalhão de Operações Especiais capota em Caruaru

Uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope) capotou nessa terça-feira (28) no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a viatura realizava rondas de rotina no local quando seguiu para uma ocorrência. No caminho, o pneu do carro estourou e o veículo capotou.