Viatura do BEPI capota na BR-232, próximo a Serra Talhada

Motoristas que circulam pela região tem que ter cuidado redobrado com a situação das rodovias estaduais e federais.

Uma viatura do BEPI capotou no início da tarde na BR 232, na altura do município de Serra Talhada. Ela aquaplanou em uma área com água da rodovia e perdeu o controle. Por sorte não houve feridos graves.

Além da BR, que tem longas retas e pode enganar motoristas pelo estado, traindo o sentimento de segurança pela água acumulada, outras rodovias tem que ter atenção redobrada dos motoristas.

As PEs 320 (perto de Nova Brasília, nas proximidades de Afogados da Ingazeira) e 275 (Brejinho), PE-265, em Sertânia, PE-292, em Afogados da Ingazeira, PE-270, em Arcoverde, e PE-418, em Serra Talhada apresentam danos e erosões em alguns trechos.

Via Nill Júnior